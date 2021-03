?Che Dio Ci aiuti, salta il finale di stagione: ecco perché (Di mercoledì 3 marzo 2021) Che Dio ci aiuti finale – solonotizie24Cresce la trepidante attesa per il finale di stagione di Che Dio ci aiuti 6, le cui riprese sono terminate davvero pochissimi giorni fa. La realizzazione dello sceneggiato è stata più difficile di quanto immaginato, per via del rallentamento subito proprio a causa della pandemia da Coronavirus, ma questo non implica il fatto Che non sarà pieno di grandi sorprese… ma perché salta di una settimana la messa in onda della puntata? La sesta stagione di Che Dio ci aiuti si è fatta attendere ma ha donato ai fan della serie tantissimi colpi di scena, grazie al racconto travagliato e intrecciato delle storie dei personaggi. ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 3 marzo 2021)Dio ci– solonotizie24Cresce la trepidante attesa per ildidiDio ci6, le cui riprese sono terminate davvero pochissimi giorni fa. La realizzazione dello sceneggiato è stata più difficile di quanto immaginato, per via del rallentamento subito proprio a causa della pandemia da Coronavirus, ma questo non implica il fattonon sarà pieno di grandi sorprese… madi una settimana la messa in onda della puntata? La sestadiDio cisi è fatta attendere ma ha donato ai fan della serie tantissimi colpi di scena, grazie al racconto travagliato e intrecciato delle storie dei personaggi. ...

