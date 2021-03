Zlatan Ibrahimovic insiste contro LeBron James: "Lo sport unisce, la politica divide" (Di martedì 2 marzo 2021) “Noi atleti uniamo il mondo, la politica divide il mondo”. Zlatan Ibrahimovic, ospite fisso del Festival di Sanremo al via stasera, torna sul botta e risposta polemico che lo ha visto protagonista con LeBron James, al quale aveva chiesto di interrompere il suo attivismo. “Gli atleti devono fare gli atleti, i politici devono fare politici - spiega -. Nel mio sport ci sono atleti da tutto il mondo e tutti sono benvenuti. Non siamo bravi in altre cose: questo voleva essere il mio messaggio.Nessuno puntava a razzismo”. Sulla sua presenza al Festiva, il calciatore del Milan afferma: “Quando Amadeus mi ha chiamato, ho detto sì subito: come dice lui stesso, meglio essere in squadra con me invece che contro. Siamo così nella stessa squadra”. Il campione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) “Noi atleti uniamo il mondo, lail mondo”., ospite fisso del Festival di Sanremo al via stasera, torna sul botta e risposta polemico che lo ha visto protagonista con, al quale aveva chiesto di interrompere il suo attivismo. “Gli atleti devono fare gli atleti, i politici devono fare politici - spiega -. Nel mioci sono atleti da tutto il mondo e tutti sono benvenuti. Non siamo bravi in altre cose: questo voleva essere il mio messaggio.Nessuno puntava a razzismo”. Sulla sua presenza al Festiva, il calciatore del Milan afferma: “Quando Amadeus mi ha chiamato, ho detto sì subito: come dice lui stesso, meglio essere in squadra con me invece che. Siamo così nella stessa squadra”. Il campione ...

