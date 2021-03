Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, Amadeus: «Vi svelo il vero motivo» (Di martedì 2 marzo 2021) Tra i personaggi più attesi al Festival di Sanremo 2021, che comincerà questa sera martedì 2 marzo, Zlatan Ibrahimovic, uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Lo svedese che ha militato nelle squadre di calcio più famose al mondo, oggi attaccante del Milan, sarà presente all’Ariston per tutte e cinque le serate. A motivare la sua partecipazione lo stesso direttore artistico Amadeus. leggi anche l’articolo —> Sanremo 2021, i protagonisti della categoria Nuove Proposte: chi sono e quando si esibiranno Zlatan Ibrahimovic a Sanremo 2021, Amadeus: «Vi svelo il vero motivo» Ibrahimovic ospite fisso al Festival di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 2 marzo 2021) Tra i personaggi più attesi aldi2021, che comincerà questa sera martedì 2 marzo,, uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Lo svedese che ha militato nelle squadre di calcio più famose al mondo, oggi attaccante del Milan, sarà presente all’Ariston per tutte e cinque le serate. A motivare la sua partecipazione lo stesso direttore artistico. leggi anche l’articolo —>2021, i protagonisti della categoria Nuove Proposte: chi sono e quando si esibiranno2021,: «Viilospite fisso aldi ...

IlContiAndrea : A sorpresa durante le #provegenerali compare in tuta Zlatan #Ibrahimovic per presentare il prossimo artista.… - pisto_gol : Dopo le critiche ricevute da Zlatan Ibrahimovic per il suo impegno sociale e politico, è arrivata la risposta di Le… - Bianca34874951 : RT @GnocchiGene: Ibra, si allunga lo stop: dopo il Festival potrebbe essere disponibile anche per matrimoni, cresime e addii al celibato. #… - GiankarlinoP : RT @GnocchiGene: Ibra, si allunga lo stop: dopo il Festival potrebbe essere disponibile anche per matrimoni, cresime e addii al celibato. #… - sportli26181512 : Tuttosport titola: 'Zlatan, Sanremo per curarsi': Il quotidiano Tuttosport si sofferma su Ibrahimovic, il suo infor… -