Zingaretti schiva il fuoco amico in direzione Pd. No al Congresso anticipato, primarie confermate nel 2023. Il leader dem convoca l'assemblea per il 13 marzo (Di martedì 2 marzo 2021) Chi si aspettava un segretario rinunciatario, o addirittura dimissionario – vista la molte di attacchi dal "fuoco amico" degli ultimi giorni -, rimarrà deluso. Nella direzione Pd convocata ieri Nicola Zingaretti ha subito messo in chiaro che il Congresso che lo ha eletto c'è stato nel 2019 e che dunque le primarie saranno nel marzo del 2023: nessun cambio al vertice all'orizzonte, dunque: "è giusto aprire una discussione su di noi, sulla nostra idea di Paese, che andrà fatta con franchezza dandoci delle regole, un modo di discutere", afferma confermando l'assemblea del partito il 13 e 14 marzo, ma con altrettanta chiarezza rivendica sia la difesa fino all'ultimo del governo Conte che il lavoro fatto ...

