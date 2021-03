Zack Snyder's Justice League: le Scatole Madri al centro del nuovo teaser (Di martedì 2 marzo 2021) Un nuovo teaser di Zack Snyder's Justice League incentrato sul potere delle Scatole Madri lanciato dal regista sul web. In attesa dell'uscita digitale di Zack Snyder's Justice League, approda in rete un nuovo suggestivo teaser trailer incentrato sul potere delle Scatole Madri lanciato nel corso della IGN Fan Fest 2021. Zack Snyder's Justice League, in uscita il 18 marzo, sarà un film della durata di quattro ore e non conterrà scene post-credits after-credits. I reshoots e i nuovi interventi di Zack Snyder sono costati ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 marzo 2021) Undi'sincentrato sul potere dellelanciato dal regista sul web. In attesa dell'uscita digitale di's, approda in rete unsuggestivotrailer incentrato sul potere dellelanciato nel corso della IGN Fan Fest 2021.'s, in uscita il 18 marzo, sarà un film della durata di quattro ore e non conterrà scene post-credits after-credits. I reshoots e i nuovi interventi disono costati ...

