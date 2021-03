WTA Lione 2021: si interrompe immediatamente l’avventura di Giulia Gatto-Monticone sconfitta da Tereza Martincova (Di martedì 2 marzo 2021) Esordio amaro per Giulia Gatto-Monticone sconfitta 6-2 3-6 6-2 dalla ceca Tereza Martincova nel match di primo turno del WTA di Lione 2021. L’azzurra è stata brava a rimettere in piedi la situazione dopo aver perso il primo set ma nel finale ha ceduto il passo all’avversaria. Primo set estremamente spettacolare con la 33enne nativa di Torino che dopo aver perso il servizio nel secondo game conquista immediatamente il controbreak (1-2). La svolta del parziale arriva nel sesto gioco quando Martincova trova la zampata durante il turno di servizio dell’italiana (2-4). Gatto-Monticone molla la presa e non riesce a reagire la diretta conseguenza è il 6-2 finale in favore della ceca. La ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Esordio amaro per6-2 3-6 6-2 dalla cecanel match di primo turno del WTA di. L’azzurra è stata brava a rimettere in piedi la situazione dopo aver perso il primo set ma nel finale ha ceduto il passo all’avversaria. Primo set estremamente spettacolare con la 33enne nativa di Torino che dopo aver perso il servizio nel secondo game conquistail controbreak (1-2). La svolta del parziale arriva nel sesto gioco quandotrova la zampata durante il turno di servizio dell’italiana (2-4).molla la presa e non riesce a reagire la diretta conseguenza è il 6-2 finale in favore della ceca. La ...

