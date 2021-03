WTA Lione 2021, avanti in tre set Kristina Mladenovic e Caroline Garcia. Fuori Giulia Gatto-Monticone (Di martedì 2 marzo 2021) Seconda giornata del torneo WTA di Lione che non ha offerto enormi sorprese come successo ieri, con la prematura uscita della numero 1 del tabellone Ekaterina Alexandrova al cospetto della qualificata Clara Tauson. Giornata complicata per le teste di serie più alte impegnate oggi, Kristina Mladenovic e Caroline Garcia: entrambe hanno dovuto disputare il terzo set per poter rispettare i propri pronostici. Per Kiki un primo set con poche prime di servizio la manda sotto contro Mihaela Buzarnescu, numero 135 al mondo, ma salendo di colpi con il fondamentale si mette alle spalle le difficoltà e si porta il match a casa; contro di lei ci sarà la qualificata russa Margarita Gasparyan, che ha superato in due set l’ucraina Katarina Zavatska nel derby dell’est Europa. Per Garcia invece sembrava ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Seconda giornata del torneo WTA diche non ha offerto enormi sorprese come successo ieri, con la prematura uscita della numero 1 del tabellone Ekaterina Alexandrova al cospetto della qualificata Clara Tauson. Giornata complicata per le teste di serie più alte impegnate oggi,: entrambe hanno dovuto disputare il terzo set per poter rispettare i propri pronostici. Per Kiki un primo set con poche prime di servizio la manda sotto contro Mihaela Buzarnescu, numero 135 al mondo, ma salendo di colpi con il fondamentale si mette alle spalle le difficoltà e si porta il match a casa; contro di lei ci sarà la qualificata russa Margarita Gasparyan, che ha superato in due set l’ucraina Katarina Zavatska nel derby dell’est Europa. Perinvece sembrava ...

