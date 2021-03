WTA Doha 2021: Keys, ritorno e Bencic ko. Avanti anche Jabeur e Pegula (Di martedì 2 marzo 2021) In archivio anche la seconda giornata al torneo WTA 500 di Doha, l’ultima prima dell’ingresso in scena delle prime quattro teste di serie e, in sostanza, dei secondi turni nella loro interezza. Quasi nessuna sorpresa reale, ma un risultato che ufficialmente elimina una testa di serie, ma di inatteso non ha niente. Si parla, in particolare, della vittoria dell’americana Madison Keys sulla svizzera Belinda Bencic, un 6-4 6-1. Keys non scendeva in campo dal Roland Garros, e il suo è proprio uno di quei ritorni che al tennis femminile serviva eccome; al secondo turno giocherà contro la greca Maria Sakkari, e sarà un confronto di stili interessante. Più in alto nel tabellone, sarà Misaki Doi a bagnare l’esordio di Elina Svitolina: la giapponese sconfigge per 6-4 6-3 la cinese Saisai Zheng. ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) In archiviola seconda giornata al torneo WTA 500 di, l’ultima prima dell’ingresso in scena delle prime quattro teste di serie e, in sostanza, dei secondi turni nella loro interezza. Quasi nessuna sorpresa reale, ma un risultato che ufficialmente elimina una testa di serie, ma di inatteso non ha niente. Si parla, in particolare, della vittoria dell’americana Madisonsulla svizzera Belinda, un 6-4 6-1.non scendeva in campo dal Roland Garros, e il suo è proprio uno di quei ritorni che al tennis femminile serviva eccome; al secondo turno giocherà contro la greca Maria Sakkari, e sarà un confronto di stili interessante. Più in alto nel tabellone, sarà Misaki Doi a bagnare l’esordio di Elina Svitolina: la giapponese sconfigge per 6-4 6-3 la cinese Saisai Zheng. ...

