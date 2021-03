wLog e il suo nuovo singolo ' 20 punti' | ' Vivo tra la città e la montagna in cerca di suoni e poesia'

Ultime Notizie dalla rete : wLog suo

Leggo.it

Si definisce 'cittadino e montano', cantautore elettronico e pop (e molto altro), imprevedibile e atipico. Tutto questo è il milanese Giangiacomo Massa, in arte. Ilnuovo singolo si intitola 20 punti ed è il racconto di quell'attimo di distrazione in cui l'attenzione ci abbandona e di come in quell'istante si possa scoprire qualcosa di nuovo e di ...Si definisce 'cittadino e montano', cantautore elettronico e pop (e molto altro), imprevedibile e atipico. Tutto questo è il milanese Giangiacomo Massa, in arte. Ilnuovo singolo si intitola 20 punti ed è il racconto di quell'attimo di distrazione in cui l'attenzione ci abbandona e di come in quell'istante si possa scoprire qualcosa di nuovo e di ...