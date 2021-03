Volley, Champions League: Perugia da sogno! Rimonta antologica su Modena, trionfo al golden set: è semifinale (Di martedì 2 marzo 2021) Perugia ha firmato l’impresa antologica, quella che sembrava quasi impossibile alla vigilia. Serviva una serata magica, bisognava confezionare la partita perfetta, era necessario non commettere errori e mantenere la massima lucidità per due ore. I Block Devils ci sono riusciti: hanno sconfitto Modena per 3-0 (25-23; 25-18; 25-21) nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2021 di Volley maschile, hanno così ribaltato lo 0-3 subito settimana scorsa al PalaPanini e poi si sono aggiudicati il golden set di spareggio (15-5), staccando così il biglietto per le semifinali della massima competizione europea. I ragazzi di coach Vital Heynen possono fare festa tra le mura amiche del PalaBarton. Gli umbri, tra i grandi favoriti per la conquista del trofeo, sono ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021)ha firmato l’impresa, quella che sembrava quasi impossibile alla vigilia. Serviva una serata magica, bisognava confezionare la partita perfetta, era necessario non commettere errori e mantenere la massima lucidità per due ore. I Block Devils ci sono riusciti: hanno sconfittoper 3-0 (25-23; 25-18; 25-21) nel ritorno dei quarti di finale della2021 dimaschile, hanno così ribaltato lo 0-3 subito settimana scorsa al PalaPanini e poi si sono aggiudicati ilset di spareggio (15-5), staccando così il biglietto per le semifinali della massima competizione europea. I ragazzi di coach Vital Heynen possono fare festa tra le mura amiche del PalaBarton. Gli umbri, tra i grandi favoriti per la conquista del trofeo, sono ...

zazoomblog : LIVE Perugia-Modena 3-0 Champions League volley in DIRETTA: impresa di Perugia che vince al golden set e vola in se… - sportface2016 : Volley, #ChampionsLeague 2020/2021: #Perugia approda in semifinale, #Modena ko al golden set - mattiamaestri46 : RT @Gazzetta_it: #VcomeVolley #CLVolleyM #ChampionsLeague Il miracolo di @SIRVolleyPG rimonta ed è semifinale - zazoomblog : LIVE Perugia-Modena 3-0 Champions League volley in DIRETTA: impresa di Perugia che vince al golden set e vola in se… - Coralluccio : RT @Gazzetta_it: #VcomeVolley #CLVolleyM #ChampionsLeague Il miracolo di @SIRVolleyPG rimonta ed è semifinale -