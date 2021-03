Volante della polizia uccide ragazzina di 14 anni (Di martedì 2 marzo 2021) . Una tragedia che si è consumata forse per errore, una ragazzina che ha perso la vita durante un terribile incidente. Due poliziotti della stradale stavano inseguendo un’auto con due rapinatori a bordo. I due malviventi avevano rubato numerose stecche di sigarette dalla vettura di un tabacchi a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Aggredita coppia nel Reggiano, i malviventi violentano lei Uccise i figli in carcere, indagata la psichiatra? L’omicidio di Roberta, tracce occultate con aiuto? Tentato omicidio, violenta aggressione a Palermo Omicidio a Bondeno, fermato il compagno ma lui nega uccide 73 enne per rubargli la pensione, arrestato a Milazzo Leggi su webmagazine24 (Di martedì 2 marzo 2021) . Una tragedia che si è consumata forse per errore, unache ha perso la vita durante un terribile incidente. Due poliziottistradale stavano inseguendo un’auto con due rapinatori a bordo. I due malviventi avevano rubato numerose stecche di sigarette dalla vettura di un tabacchi a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Aggredita coppia nel Reggiano, i malviventi violentano lei Uccise i figli in carcere, indagata la psichiatra? L’omicidio di Roberta, tracce occultate con aiuto? Tentato omicidio, violenta aggressione a Palermo Omicidio a Bondeno, fermato il compagno ma lui nega73 enne per rubargli la pensione, arrestato a Milazzo

