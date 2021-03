Virus, oggi in Italia 17.083 nuovi positivi e 343 decessi. Tasso positività scende al 5,1% (Di martedì 2 marzo 2021) Continua a peggiorare la curva epidemica. oggi sono 17.083 i nuovi casi in Italia e 343 decessi che porta il totale a 98.288. Ieri i positivi erano stati 13.114 e 246 morti. I tamponi effettuati (... Leggi su tg.la7 (Di martedì 2 marzo 2021) Continua a peggiorare la curva epidemica.sono 17.083 icasi ine 343che porta il totale a 98.288. Ieri ierano stati 13.114 e 246 morti. I tamponi effettuati (...

matteosalvinimi : Quella dei giostrai è l'ennesima categoria messa in ginocchio dal Virus. Oggi ha fatto sentire la propria voce a Ro… - RobertoBurioni : Un anno fa non c'era alternativa al lockdown per impedire la circolazione del virus. Oggi in prospettiva l'alternat… - CottarelliCPI : Ha ragione il sindaco Sala. Troppa gente in giro oggi a Milano. Sembra che non ci siamo accorti che la variante ing… - robertal181 : RT @pbecchi: Il virus ormai è endemico. Ma sappiamo come curarlo. Per uscire dalla crisi dobbiamo riaprire! Oggi con ?@gzibordi in edicola?… - MogTheCat_ : A parte i tanti oggi senza mascherina oggi mi ha sconvolto il discorso di una al tel in viale piave. Affermava, par… -