Violenta la ex in Germania e fugge in Italia spacciandosi per profugo | arrestato pakistano

masman007 : È assurdo quello che viene snocciolato quesra sera a causa di una magistratura inadeguata, violenta e sciagurata. B… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenta Germania

Il Giorno

Ora è in carcere di Pescarenico a Lecco in attesa di essere estradato indove è stato condannato a cinque anni di prigione, scontati i quali verrà espuslo. ...Se si tratta di una persona, questo potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza. Il ..., Italia, Francia e Spagna sono stati i Paesi più interessati dal fenomeno. A novembre ...Gli agenti della Mobile di Lecco hanno arrestato il 26enne pakistano che nel 2019 ha violentato la sua ex in Germania, scappando in Italia dove ha chiesto asilo politico ...Reporters sans frontières ha presentato in Germania una denuncia per crimini contro l'umanità ... il Regno” e che il principe ha “ampiamente sostenuto l'uso di misure violente, se necessario, per ...