sportli26181512 : #Villar: 'Sono qui perché la #Roma mi ha voluto di più': Il centrocampista spagnolo: 'Non potevo chiedere di meglio… - infoitsport : Villar: “Sono qui perché la Roma mi ha voluto di più. E non sento la responsabilità” - _brumba_ : @danielelozzi Amo Villar! Ma sono già 2 partite che mostra un leggero calo. Tanti palloni persi di cui almeno cinqu… - forzaroma : #Villar: 'Sono qui perché l'#ASRoma mi ha voluto di più. E non sento la responsabilità' - NetworkInquirer : RT @farted94: Ultimo tweet sulla partita di ieri perché effettivamente mi sono abbastanza dilungato È normale che abbiano sopravvalutato g… -

Ultime Notizie dalla rete : Villar Sono

ROMA - I tifosi della Romasempre più pazzi di Gonzalo. Soprattutto i bambini e i ragazzi vedono nel giovane centrocampista un esempio da seguire in campo e nella vita (è iscritto anche all'università). Ieri un ...Commenta per primo Gonzalo, centrocampista della Roma , parla a Movistar , dicendo la sua sull'arrivo in giallorosso: '... Ho una responsabilità senza dubbio molto grande perchéin un grande ...Il centrocampista spagnolo: "Non potevo chiedere di meglio quest’anno. Non ricordo molti giocatori che hanno fatto un salto del genere dalla serie B".Commenta per primo Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, parla a Movistar, dicendo la sua sull’arrivo in giallorosso: “Non potevo chiedere di meglio quest’anno. Non ricordo molti giocatori che ha ...