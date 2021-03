Villar: “Potevo tornare al Valencia ma la Roma mi ha voluto di più. Non potevo chiedere di meglio” (Di martedì 2 marzo 2021) Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista a Movistar nel corso della quale ha parlato, dell’esperienza in giallorosso, svelandone un retroscena di mercato che poteva portarlo al Valencia: “Il mio agente mi ha chiamato dicendomi che mi voleva la Roma, anche se il sabato avevo una partita da giocare. Anche il Valencia mi ha prospettato la possibilità di tornare lì, ma la Roma ha spinto più forte e io vado dove mi vogliono di più. Non potevo chiedere di meglio da questa stagione, non mi ricordo molti altri calciatori che hanno fatto un simile salto dalla B spagnola alla Serie A”. Poi parlando del suo modo di giocare: “Mi piace gestire la palla, una volta passata la voglio ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Gonzalo, centrocampista della, ha rilasciato un’intervista a Movistar nel corso della quale ha parlato, dell’esperienza in giallorosso, svelandone un retroscena di mercato che poteva portarlo al: “Il mio agente mi ha chiamato dicendomi che mi voleva la, anche se il sabato avevo una partita da giocare. Anche ilmi ha prospettato la possibilità dilì, ma laha spinto più forte e io vado dove mi vogliono di più. Nondida questa stagione, non mi ricordo molti altri calciatori che hanno fatto un simile salto dalla B spagnola alla Serie A”. Poi parlando del suo modo di giocare: “Mi piace gestire la palla, una volta passata la voglio ...

clikservernet : Villar: “Potevo tornare al Valencia ma la Roma mi ha voluto di più. Non potevo chiedere di meglio” - Noovyis : (Villar: “Potevo tornare al Valencia ma la Roma mi ha voluto di più. Non potevo chiedere di meglio”) Playhitmusic - - sportli26181512 : Roma, Villar: 'Non potevo chiedere di meglio a questa stagione': Gonzalo Villar, centrocampista della Roma,...… - ilRomanistaweb : #Villar: 'Ho preferito la #Roma al Valencia perché mi ha voluto di più' Il centrocampista giallorosso: 'Non potevo… - siamo_la_Roma : ??? Parla Gonzalo #Villar ?? Ecco perché ha preferito la #Roma al #Valencia ?? Leggi la sua intervista -