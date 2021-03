Villar: “Non potevo chiedere di meglio dalla stagione. Non era facile dalla B spagnola alla Serie A in Italia” (Di martedì 2 marzo 2021) Intervistato da Movistar+, il centrocampista della Roma, Gonzalo Villar, ha parlato dei suoi primi mesi in giallorosso, con il salto di qualità dalla Seconda Divisione spagnola alla Serie A in Italia. Queste le sue parole: “Non potevo chiedere di meglio da questa stagione, non mi ricordo molti altri calciatori che hanno fatto un simile salto dalla B spagnola alla Serie A. Il mio agente mi ha chiamato dicendomi che mi voleva la Roma, anche se il sabato avevo una partita da giocare. Anche il Valencia mi ha prospettato la possibilità di tornare lì, ma la Roma ha spinto più forte e io vado ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Intervistato da Movistar+, il centrocampista della Roma, Gonzalo, ha parlato dei suoi primi mesi in giallorosso, con il salto di qualitàSeconda DivisioneA in. Queste le sue parole: “Nondida questa, non mi ricordo molti altri calciatori che hanno fatto un simile saltoA. Il mio agente mi ha chiamato dicendomi che mi voleva la Roma, anche se il sabato avevo una partita da giocare. Anche il Valencia mi ha prospettato la possibilità di tornare lì, ma la Roma ha spinto più forte e io vado ...

