Vietnam | fattorino eroe salva una bambina che cade dal 12esimo piano | video

(Di martedì 2 marzo 2021) Unilche, ad Hanoi in, hato unache stava precipitando daldi un palazzo. Nguyen Ngoc Manh, 31 anni, era nella sua macchina in attesa di fare una consegna quando ad un certo punto ha sentito unpiangere. Ha sentito la madre urlare per poi vedere la piccola a penzoloni a 50 metri dal suolo. Si è lanciato in avanti per prenderla, e sono poi atterrati così forte da lasciare un'ammaccatura sul tetto. A scuola di ricerca e soccorso al Training center di Leonardo elicotteri A scuola di ricerca e soccorso al Training center di Leonardo elicotteritaggio Sciatore Monte Bianco NoneNevetaggio Madre Figlia Vigili Del Fuoco None

oknosureddit : Vietnam, fattorino super eroe salva una bambina che cade dal 12esimo piano (Video) - serenel14278447 : Vietnam, bimba cade dal 12esimo piano: fattorino eroe la prende al volo e la salva - GiancarloCharly : Vietnam, il video del fattorino eroe che salva una bambina caduta dal 12esimo piano - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Fattorino super eroe salva una bimba caduta dal 12esimo piano - Italia_Notizie : Vietnam, fattorino super eroe salva una bambina che cade dal 12esimo piano -

Ultime Notizie dalla rete : Vietnam fattorino

Corriere della Sera

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica nel distretto di Thanh Xuan, ad Hanoi, in, e ha visto come protagonista Nguyen Ngoc Manh, undi 31 anni che per caso si ..."Sono salito su un tetto e alto due metri per cercare una posizione adeguata", ha raccontato ancora sotto choc alTimes . Sul tetto, quando la bambina inizia a cadere, ilperde l'...L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica nel distretto di Thanh Xuan, ad Hanoi, in Vietnam. La drammatica scena è stata ripresa in alcuni video delle telecamere di sorveglianza della z ...L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica ad Hanoi, in Vietnam, e ha visto come protagonista Nguyen Ngoc Manh, un fattorino di 31 ...