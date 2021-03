VIDEO Team New Zealand, allenamento verso la America’s Cup. Contatto ravvicinato con Luna Rossa (Di martedì 2 marzo 2021) Team New Zealand prosegue la propria marcia di avvicinamento al match race che metterà in palio la America’s Cup. Il Defender del trofeo sportivo più antico al mondo affronterà Luna Rossa in una serie conclusiva al meglio delle tredici regate, ma al momento non si sa ancora quando inizierà la competizione visto che ad Auckland è in vigore un lockdown di livello 3. Sicuramente il confronto non incomincerà prima di mercoledì 10 marzo, ma ovviamente i due equipaggi stanno continuando ad allenarsi per arrivare preparati all’appuntamento. Oggi le due flotte sono scese in acqua mentre soffiava un vento medio-leggero di circa 12 nodi. In sostanza le condizioni predilette da parte di Luna Rossa. Team New Zealand sta cercando di migliorare ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021)Newprosegue la propria marcia di avvicinamento al match race che metterà in palio laCup. Il Defender del trofeo sportivo più antico al mondo affronteràin una serie conclusiva al meglio delle tredici regate, ma al momento non si sa ancora quando inizierà la competizione visto che ad Auckland è in vigore un lockdown di livello 3. Sicuramente il confronto non incomincerà prima di mercoledì 10 marzo, ma ovviamente i due equipaggi stanno continuando ad allenarsi per arrivare preparati all’appuntamento. Oggi le due flotte sono scese in acqua mentre soffiava un vento medio-leggero di circa 12 nodi. In sostanza le condizioni predilette da parte diNewsta cercando di migliorare ...

SkySportMotoGP : ?? 'Petronas è un team speciale, siamo pronti per il Mondiale 2021' ???? @FrankyMorbido12 parla così nel giorno della… - Atalanta_BC : ?? Lo #StartingXI nerazzurro! ?? Nerazzurri team news! Presented by @Plus500 #SampAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo… - SalvatoreSodan1 : RT @SkySportMotoGP: ?? 'Petronas è un team speciale, siamo pronti per il Mondiale 2021' ???? @FrankyMorbido12 parla così nel giorno della pre… - PropriaLuce : @GiuliaSalemi93 Giulia non è opinione impopolare è la realtà! Ci sono tantissimi video fatti da prelemilandia, team… - bcksbrns : RT @IvstinreaIity: riporto la supremazia del team cap in TIELLE perché ci rimango male a leggere che non vi piace steve scusate sono fatta… -