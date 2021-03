VIDEO Luna Rossa, allenamento verso la America’s Cup. Incrocio ravvicinato con New Zealand, vento leggero (Di martedì 2 marzo 2021) Luna Rossa sta continuando ad allenarsi in vista del match race contro Team New Zealand. Al momento non si sa ancora quando inizierà il confronto che metterà in palio la America’s Cup, sicuramente non si tornerà in acqua prima di mercoledì 10 marzo come hanno più volte comunicato gli organizzatori della competizione sportiva più antica al mondo. L’equipaggio italiano, reduce dal trionfo in Prada Cup, si sta perfezionando con l’obiettivo di tenere testa al Defender e di cercare di conquistare la Vecchia Brocca, strappandola agli attuali proprietari nella loro baia di Auckland. Team Prada Pirelli è sceso in acqua nella giornata odierna per una sessione di allenamento nel Golfo di Hauraki. Soffiava un vento attorno ai 12 nodi, dunque in linea con quello gradito soprattutto da ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021)sta continuando ad allenarsi in vista del match race contro Team New. Al momento non si sa ancora quando inizierà il confronto che metterà in palio laCup, sicuramente non si tornerà in acqua prima di mercoledì 10 marzo come hanno più volte comunicato gli organizzatori della competizione sportiva più antica al mondo. L’equipaggio italiano, reduce dal trionfo in Prada Cup, si sta perfezionando con l’obiettivo di tenere testa al Defender e di cercare di conquistare la Vecchia Brocca, strappandola agli attuali proprietari nella loro baia di Auckland. Team Prada Pirelli è sceso in acqua nella giornata odierna per una sessione dinel Golfo di Hauraki. Soffiava unattorno ai 12 nodi, dunque in linea con quello gradito soprattutto da ...

setteetrentuno : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - simodigiovanni : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - Nando_Lix : RT @robymessi65: Buongiorno a tutti.... Oggi per augurarci un buon inizio di settimana oltre al sole anche la luna... ???? - giove_luna : RT @Presa_Diretta: 'Ho lo stupore che ci sia gente che perde il suo prezioso tempo sui social per augurare a me la morte.' #lilianasegre… - giove_luna : RT @amnestyitalia: Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki. Serve un’azione forte da parte delle istituzioni italiane! Dire 'aspettiamo… -