VIDEO Juventus-Spezia 3-0: highlights e sintesi. Morata, Chiesa e Cristiano Ronaldo decidono il confronto nella ripresa (Di martedì 2 marzo 2021) Il calcio in Italia ha visto scattare la sesta giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: nel match delle ore 20.45 la Juventus ha battuto in casa lo Spezia per 3-0. In gol nella ripresa Morata, appena entrato, al 62?, e, a ruota, Chiesa al 71?. Chiude i conti Cristiano Ronaldo al minuto 89. highlights Juventus-Spezia 3-0 IL GOL DI Morata Morata GOAL BERNARDESCHI ASSIST #JuveSpeziapic.twitter.com/vTF8PDoCgu — Juve Canal (@juvecanal2) March 2, 2021 IL RADDOPPIO DI Chiesa Chiesa GOAL BERNARDESCHI ASSIST AGAIN!!! #JuveSpeziapic.twitter.com/id8GAGAYD3 — Juve Canal (@juvecanal2) March 2,

