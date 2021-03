VIDEO America’s Cup, come si vedono le regate dall’elicottero? Le immagini delle riprese dall’alto (Di martedì 2 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand si affronteranno nel match race che metterà in palio la America’s Cup, anche se al momento non si conosce il calendario dettagliato dell’evento (non si incomincerà prima di mercoledì 10 marzo). Il match race sarà seguito anche da una telecamera sull’elicottero, come è già successo durante la Prada Cup vinta dall’equipaggio italiano. Ma come si vedono le regate dall’elicottero? Di seguito un VIDEO per capire che emozioni si provano a bordo. VIDEO CAMERA-ELICOTTERO SUI MATCH RACE Foto: Luna Rossa Press Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand si affronteranno nel match race che metterà in palio laCup, anche se al momento non si conosce il calendario dettagliato dell’evento (non si incomincerà prima di mercoledì 10 marzo). Il match race sarà seguito anche da una telecamera sull’elicottero,è già successo durante la Prada Cup vinta dall’equipaggio italiano. Masile? Di seguito unper capire che emozioni si provano a bordo.CAMERA-ELICOTTERO SUI MATCH RACE Foto: Luna Rossa Press

