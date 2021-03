Via divieto d'asporto dopo le 18, teatri e cinema aperti dal 27, scuole chiuse in zona rossa. Tutte le misure del Dpcm Draghi (Di martedì 2 marzo 2021) Il presidente Mario Draghi ha firmato oggi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Il Dpcm sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate. - ZONE BIANCHENelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) Il presidente Marioha firmato oggi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri () che detta ledi contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Ilsarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, ilgià in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.Di seguito una sintesi delle principali novità e delleconfermate. - ZONE BIANCHENelle zone bianche, si prevede la cessazione dellerestrittive previste per lagialla, pur continuando ad applicarsi leanti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la ...

