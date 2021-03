Vi racconto la febbre (europea) del vaccino. Scrive Pennisi (Di martedì 2 marzo 2021) Nell’Unione europea (Ue), si è scatenata una febbre del vaccino simile alla febbre dell’oro nell’Ovest degli Stati Uniti a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Gli Stati dell’Ue, apparentemente d’accordo nell’attuare un piano vaccinale concordato tra loro, si fanno gli sgambetti per accaparrarsi dosi al di fuori di quelle inizialmente pattuite, trattano con intermediari di dubbia reputazione, e sono, su un poco trasparente mercato secondario, in conflitto aperto gli uni contro gli altri. Ciò ha una conseguenza politica immediata: soffia sull’euroscetticismo di varie forme e natura e rende, in tal modo, più difficile il cammino verso una ripresa ed un rafforzamento comune sul sentiero del Next Generation Eu tramite la Recovery and Resilience Facility. Stati che si guardano in cagnesco nella ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) Nell’Unione(Ue), si è scatenata unadelsimile alladell’oro nell’Ovest degli Stati Uniti a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Gli Stati dell’Ue, apparentemente d’accordo nell’attuare un piano vaccinale concordato tra loro, si fanno gli sgambetti per accaparrarsi dosi al di fuori di quelle inizialmente pattuite, trattano con intermediari di dubbia reputazione, e sono, su un poco trasparente mercato secondario, in conflitto aperto gli uni contro gli altri. Ciò ha una conseguenza politica immediata: soffia sull’euroscetticismo di varie forme e natura e rende, in tal modo, più difficile il cammino verso una ripresa ed un rafforzamento comune sul sentiero del Next Generation Eu tramite la Recovery and Resilience Facility. Stati che si guardano in cagnesco nella ...

