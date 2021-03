Verso le scuole chiuse anche in zona gialla o arancio: le condizioni per la stretta (Di martedì 2 marzo 2021) Francesca Bernasconi La cabina di regia avrebbe deciso per la chiusura delle scuole in zona rossa. Non solo: alunni a casa anche nelle aree con 250 positivi ogni 100mila abitanti In aggiornamento... Il Dpcm si avvia Verso la firma ed entro oggi dovrebbe essere reso noto. Manca solo il confronto tra governo e Regioni, iniziato alle 12.00. Al centro, il tema scuola. Stando a quanto appreso da AdnKronos da fonti di governo presenti alla cabina di regia riunitasi questa mattina, le scuole di ogni ordine e grado dovrebbero rimanere chiuse nelle zone rosse, quelle più colpite dal Covid. Non solo. stretta anche nelle zone gialle o arancioni. I governatori, infatti, dovranno mandare a casa gli studenti anche ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Francesca Bernasconi La cabina di regia avrebbe deciso per la chiusura delleinrossa. Non solo: alunni a casanelle aree con 250 positivi ogni 100mila abitanti In aggiornamento... Il Dpcm si avviala firma ed entro oggi dovrebbe essere reso noto. Manca solo il confronto tra governo e Regioni, iniziato alle 12.00. Al centro, il tema scuola. Stando a quanto appreso da AdnKronos da fonti di governo presenti alla cabina di regia riunitasi questa mattina, ledi ogni ordine e grado dovrebbero rimanerenelle zone rosse, quelle più colpite dal Covid. Non solo.nelle zone gialle oni. I governatori, infatti, dovranno mandare a casa gli studenti...

