Verso il voto a Napoli: l'ultima tentazione di De Luca si chiama Monti (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarebbe Riccardo Monti l'ultima tentazione di Vincenzo De Luca per la sfida di palazzo San Giacomo. Della possibile discesa in campo del manager napoletano si parla ormai da qualche mese. E il diretto interessato, da parte sua, non ha fatto nulla per mettere a tacere le voci. Tutt'altro: l'ipotesi di una candidatura a sindaco lo stuzzica e non poco. "Le mie idee sono al servizio della comunità" – ha raccontato in una recente intervista a "Il Riformista". Triboo, azienda impegnata nel settore del digitale e l'Interporto Sud Europa sono il suo presente. Italferr e Ice, tra le altre, il suo passato. Il futuro di Monti, 54 anni da compiere a giugno, potrebbe svoltare in politica. Sì, ma con chi? "Con chi sposerà il mio progetto di città" – risponde a chi glielo domanda.

