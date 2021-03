Verona, il giovane Gresele è stato dimesso dall’ospedale. Il comunicato degli scaligeri (Di martedì 2 marzo 2021) Buone notizie quelle che arrivano sulle condizioni del giovane dell’Hellas Verona, Andrea Gresele, rimasto folgorato dai cavi elettrici dell’alta tensione del treno e caduto da un’altezza di quattro metri, circa un mese fa. Il giocatore è stato infatti dimesso dall’ospedale, come comunicato dallo stesso club scaligero: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare che Andrea Gresele, dopo gli incoraggianti responsi della prima fase riabilitativa che non ha rilevato significativi deficit motori e cognitivi, è stato dimesso dall’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella per fare ritorno a casa, in famiglia. Il 18enne vicentino proseguirà a domicilio la convalescenza, cui ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Buone notizie quelle che arrivano sulle condizioni deldell’Hellas, Andrea, rimasto folgorato dai cavi elettrici dell’alta tensione del treno e caduto da un’altezza di quattro metri, circa un mese fa. Il giocatore èinfatti, comedallo stesso club scaligero: “HellasFC è lieto di comunicare che Andrea, dopo gli incoraggianti responsi della prima fase riabilitativa che non ha rilevato significativi deficit motori e cognitivi, èSacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella per fare ritorno a casa, in famiglia. Il 18enne vicentino proseguirà a domicilio la convalescenza, cui ...

