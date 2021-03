Verona, Gresele dimesso dall’ospedale: era stato folgorato dai fili del treno, al via il percorso di riabilitazione (Di martedì 2 marzo 2021) Andrea Gresele è pronto a tornare a casa.Incubo finito per Andrea Gresele, diciottenne terzino destro della Primavera dell’Hellas, rimasto folgorato dopo aver toccato i fili dell’alta tensione a seguito di una caduta dal treno. Il calciatore, uscito dal coma lo scorso 17 febbraio dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre un edema cerebrale, è stato dimesso questa mattina dall'ospedale in cui era ricoverato per fare ritorno a casa. A darne notizia è stato lo stesso club scaligero attraverso una nota ufficiale in cui il Verona, comunica che il giovane Gresele proseguirà il proprio percorso riabilitativo fuori dalla struttura ospedaliera."Andrea ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 marzo 2021) Andreaè pronto a tornare a casa.Incubo finito per Andrea, diciottenne terzino destro della Primavera dell’Hellas, rimastodopo aver toccato idell’alta tensione a seguito di una caduta dal. Il calciatore, uscito dal coma lo scorso 17 febbraio dopo esseresottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre un edema cerebrale, èquesta mattina dall'ospedale in cui era ricoverato per fare ritorno a casa. A darne notizia èlo stesso club scaligero attraverso una nota ufficiale in cui il, comunica che il giovaneproseguirà il proprioriabilitativo fuori dalla struttura ospedaliera."Andrea ...

MondoPrimavera : ?È finalmente arrivata la bella notizia che tutti aspettavamo. L'Hellas Verona ha infatti comunicato le dimissioni… - Mediagol : Verona, Gresele dimesso dall'ospedale: era stato folgorato dai fili del treno, al via il percorso di riabilitazione… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Verona, ottime notizie per #Gresele: dimesso dall'ospedale, torna a casa. Fu folgorato dai cavi dell'alta tensione https://t… - larenait : Il giovane era rimasto fulminato e poi era precipitato dal tetto di un vagone in sosta lo scorso 7 febbraio… - BombeDiVlad : ?? Andrea #Gresele è stato dimesso dall'ospedale ?? Il giovane proseguirà la convalescenza a casa #LBDV… -