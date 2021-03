VENTISEIESIMA GIORNATA SERIE BKT, CHIEVOVERONA-PORDENONE: 21 CONVOCATI (Di martedì 2 marzo 2021) Martedì 2 marzo: il PORDENONE fa visita al CHIEVOVERONA allo stadio Bentegodi. Calcio d’inizio alle 19:00. 26esima GIORNATA della SERIE BKT 2020/21. Arbitro Pezzuto di Lecce, assistenti Lombardi di Brescia e Di Gioia di Modena. Quarto ufficiale Serra di Torino. I 21 CONVOCATI di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Pietro Passador (12), Samuele Perisan (22) DIFENSORI: Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Adam Chrzanowski (44), Giovanni Foschiani (24), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Kevin Biondi (27), Luca Magnino (16), Alessandro Mallamo (30), Gianvito Misuraca (21), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29), Roberto Zammarini (33) ATTACCANTI: Aldo Banse (18), Patrick Ciurria (13), Claudio Morra (10), Sebastian Musiolik (11), Federico Secli (19) Powered by ... Leggi su udine20 (Di martedì 2 marzo 2021) Martedì 2 marzo: ilfa visita alallo stadio Bentegodi. Calcio d’inizio alle 19:00. 26esimadellaBKT 2020/21. Arbitro Pezzuto di Lecce, assistenti Lombardi di Brescia e Di Gioia di Modena. Quarto ufficiale Serra di Torino. I 21di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Pietro Passador (12), Samuele Perisan (22) DIFENSORI: Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Adam Chrzanowski (44), Giovanni Foschiani (24), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Kevin Biondi (27), Luca Magnino (16), Alessandro Mallamo (30), Gianvito Misuraca (21), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29), Roberto Zammarini (33) ATTACCANTI: Aldo Banse (18), Patrick Ciurria (13), Claudio Morra (10), Sebastian Musiolik (11), Federico Secli (19) Powered by ...

sportli26181512 : Diretta Vicenza-Cremonese alle 21, probabili formazioni. Dove vederla in tv: Segui live su - sportli26181512 : Diretta Serie B alle 19, probabili formazioni. Dove vederla in tv: Segui su - sportli26181512 : Diretta Frosinone-Monza alle 17, probabili formazioni. Dove vederla in tv: Segui live su - EmpoliCalcio : A cura di Football Data, le curiosità della sfida tra Reggina e Empoli, valida per la ventiseiesima giornata di Ser… - psb_original : Serie B, le probabili formazioni per la ventiseiesima giornata #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : VENTISEIESIMA GIORNATA Serie B, si completa oggi la ventiseiesima giornata di campionato Questi i risultati della ventiseiesima giornata del campionato di serie B

Diretta Vicenza - Cremonese alle 21, probabili formazioni. Dove vederla in tv VICENZA - Stasera alle 21 Vicenza e Cremonese scendono in campo al Menti per la gara della ventiseiesima giornata. Le due squadre si presentano all'appuntamento a un punto di distanza: 28 per i biancorossi, 29 per i grigiorossi. Sfida importante per entrambe per allontanarsi dalla zona ...

Serie B, si completa oggi la ventiseiesima giornata di campionato Cosenza Channel Formazioni ufficiali Frosinone-Monza: Serie B 2020/2021 Le formazioni ufficiali di Frosinone-Monza, match della ventiseiesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime quattro partite, hanno bisogno di ritrov ...

Diretta Vicenza-Cremonese alle 21, probabili formazioni. Dove vederla in tv VICENZA – Stasera alle 21 Vicenza e Cremonese scendono in campo al Menti per la gara della ventiseiesima giornata. I biancorossi di Di Carlo, che non vincono da un mese e in casa hanno ottenuto solo u ...

Questi i risultati delladel campionato di serie BVICENZA - Stasera alle 21 Vicenza e Cremonese scendono in campo al Menti per la gara della. Le due squadre si presentano all'appuntamento a un punto di distanza: 28 per i biancorossi, 29 per i grigiorossi. Sfida importante per entrambe per allontanarsi dalla zona ...Le formazioni ufficiali di Frosinone-Monza, match della ventiseiesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime quattro partite, hanno bisogno di ritrov ...VICENZA – Stasera alle 21 Vicenza e Cremonese scendono in campo al Menti per la gara della ventiseiesima giornata. I biancorossi di Di Carlo, che non vincono da un mese e in casa hanno ottenuto solo u ...