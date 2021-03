Venduto all’asta da Angelina Jolie un quadro della seconda guerra mondiale: l’incasso è di 9,57 milioni (Di martedì 2 marzo 2021) Il quadro in questione è “La torre della moschea Koutoubia”. Dipinto realizzato da Winston Chruchill che l’attrice americana aveva acquistato nel 2011 e che ha messo in vendita dopo il divorzio dal marito Brad Pitt. La coppia ha collezionata numerose opere, tra cui alcune di Bansky e di Neo Rauch. Il dipinto prima di andare all’allora coppia, fu di proprietà del figlio di Rososevelt, Elliott. Il quadro ha un’importanza particolare in quanto è stato l’unico dipinto ad essere stato realizzato dal premier britannico durante la seconda guerra mondiale. L’opera è stata stimata 1.500.000 sterline ed è stata contesa da quattro collezionisti. Alla fine il vincitore ha pagato 5 volte la stima. Questo quadro viene decantato come il più importante di Chruchill grazie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Ilin questione è “La torremoschea Koutoubia”. Dipinto realizzato da Winston Chruchill che l’attrice americana aveva acquistato nel 2011 e che ha messo in vendita dopo il divorzio dal marito Brad Pitt. La coppia ha collezionata numerose opere, tra cui alcune di Bansky e di Neo Rauch. Il dipinto prima di andare all’allora coppia, fu di proprietà del figlio di Rososevelt, Elliott. Ilha un’importanza particolare in quanto è stato l’unico dipinto ad essere stato realizzato dal premier britannico durante la. L’opera è stata stimata 1.500.000 sterline ed è stata contesa da quattro collezionisti. Alla fine il vincitore ha pagato 5 volte la stima. Questoviene decantato come il più importante di Chruchill grazie ...

