Vendevano viaggi verso resort fantasma | la Guardia di Finanza smaschera la truffa

(Di martedì 2 marzo 2021) BOLOGNA – Beni sequestrati a tre indagati residenti ad Asti, Milano e Roma (una 41enne, un 28enne e una 23enne), per un valore di oltre 500.000 euro, e due persone, operanti tra Emilia-Romagna e Lombardia (una 45enne milanese residente a Bologna con piccoli precedenti non specifici, madre dell’indagata 23enne, e un altro 45enne, arrestato a Milano ma residente a Bologna) agli arresti domiciliari su disposizione del gip di Bologna, Roberta Dioguardi. Questo il bilancio dell’operazione ‘Fake travels’, con cui il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza bolognese ha smascherato, sotto la direzione del pm Antonella Scandellari, un’agenzia di viaggi truffaldina con sede legale a Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco, e sedi operative a Bologna e Asti. Agli indagati, fanno sapere le Fiamme gialle, sono contestati i reati di truffa, indebito utilizzo di carte di credito, simulazione di reato e autoriciclaggio.