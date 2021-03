Vasco Rossi e il Festival di Sanremo | un ricordo che tocca le corde del cuore

(Di martedì 2 marzo 2021) Questa sera incomincia ildicelebra la musica ed esprime l’orgoglio di essere riuscito a raggiungere un traguardo per pochi Foto da Instagram: @è un’icona della musica italiana. Il cantante può vantare un bacino di fan impressionante. Dei veri e propri seguaci che lo venerano come una leggenda e che lo seguono in ogni suo tour, cantando ogni canzone come se fosse la prima volta. Questa sera, martedì 2 marzo 2021, avrà avvio la kermesse della musica italiana: la settantunesima edizione deldi. Lo sa bene,, che su Instagram ha pubblicato un post in omaggio della musica. Il Blasco ha scritto poche righe, ma ad ...

acino2020 : RT @klaudioz83: #spininelfianco VIP Rubrica (postumo) Oggi la redazione omaggia uno dei più importanti Dj del panorama mondiale, ma soprat… - maria_micola : Vasco Rossi - Una Canzone D'Amore Buttata Via - sonikmusicnet : Ora in onda: Vasco Rossi - Ridere Di Te - Blowjoint : RT @klaudioz83: #spininelfianco VIP Rubrica (postumo) Oggi la redazione omaggia uno dei più importanti Dj del panorama mondiale, ma soprat… - 4Tchat : RT @klaudioz83: #spininelfianco VIP Rubrica (postumo) Oggi la redazione omaggia uno dei più importanti Dj del panorama mondiale, ma soprat… -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi

Rockol.it

Ha diretto al cinema "Una donna sul palcoscenico" con Alda Merini e Mariangela Melato e "Prima che il Gallo canti" con Don Gallo,, Francesco Guccini, Dario Fo. Vincenzo Cossu è stato in ...non ha perso quel momento: ha litigato con un fan che lo prendeva in giro per l'uso della mascherina. "Ha fatto benissimo". Lei ha mai litigato con un fan? "No, ma quando si varca il ...Questa sera comincia il Festival di Sanremo. Vasco Rossi celebra la musica. L'orgoglio di essere riuscito a raggiungere un traguardo per pochi ...ANCONA - «Oggi Sanremo sembra un commento di Sanremo: si ascoltano le canzoni e poi il giorno dopo tanta polemica. La mia generazione, forse, è stata l’ultima che ha detto ...