Vasco omaggia Sanremo | ”Andai lì a provocare | volevo fare il matto”

(Di martedì 2 marzo 2021) “Il mio augurio a tutti coloro che salgono su quel palco e che, gara o non gara, siano così convinti del loro ‘sogno italiano’….da convincere tutto il mondo”. Alla vigilia della prima serata del Festival di2021Rossi, sulle sue storie di Instagram, rende omaggio alla kermesse canora attraverso un suo ‘diario-ricordo’ corredato da una serie di foto e video dove racconta, attraverso le sue stesse parole, i motivi che lo hanno spinto a partecipare al festival di, prima nel 1982 con ‘Vado al massimo’ e poi l’anno successivo con ‘Vita spericolata’. Un racconto commovente che è anche un omaggio alla musica e all’importanza che ha avuto per lui fin dalla sua infanzia: ”La musica è una delle cose che rende la vita più sopportabile, nella mia è entrata direi da subito, da quando ero piccolo e mia madre, ragazza molto ...

"Il mio augurio a tutti coloro che salgono su quel palco e che, gara o non gara, siano così convinti del loro 'sogno italiano'....da convincere tutto il mondo''. Alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo 2021 Vasco Rossi celebra la musica. L'orgoglio di essere riuscito a raggiungere un traguardo per pochi ...