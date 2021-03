Varianti Covid | ecco le ultime segnalazioni in Italia | la situazione regione per regione

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 2 marzo 2021) L'Iss monitora le mutazioni, soprattutto quelle considerate più preoccupanti: l'inglese, la brasiliana e la sudafricana, che sono ormai diffuse in diverse zone del Paese. Nel sud Sardegna scoperti altri 21 casi di variante inglese. In Alto Adige i primi due decessi di pazienti colpiti dalla variante sudafricana. In Liguria la variante inglese rappresenta il 50% dei contagi (il 60% nella città metropolitana di Genova). In Piemonte la stessa mutazione ha raggiunto il 48%