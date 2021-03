Variante brasiliana, gli studi dimostrano che reinfetta chi è già stato contagiato dal Covid (Di martedì 2 marzo 2021) La Variante brasiliana (P.1) del coronavirus è una di quelle che preoccupano di più gli scienziati. Si ritiene sia emersa a Manaus , in Amazzonia , nel novembre 2020 per poi diffondersi in diversi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021) La(P.1) del coronavirus è una di quelle che preoccupano di più gli scienziati. Si ritiene sia emersa a Manaus , in Amazzonia , nel novembre 2020 per poi diffondersi in diversi ...

WRicciardi : forse non si e’ ancora capito che bisogna evitare che prenda piede anche la variante brasiliana, quella con cui ci… - reportrai3 : ISS ha trovato tracce delle variante brasiliana e inglese di Covid-19 nelle acque reflue di Perugia dal 5 all'8/02,… - TgLa7 : #Covid: in Campania primi due casi variante brasiliana a Napoli - Rosarossa4ever : Cazzo se ne esce!!!?????????????????????? - colvieux : RT @giorgiogilestro: Uscito oggi lo studio più importante finora sulla variante Brasiliana (P1), sui casi in Manaus. Collaborazione tra Imp… -