(Di martedì 2 marzo 2021) Apoteosi, disdori,e vergogna del triestino alto e grosso, timido, religioso, lentiggini e capelli rossicci da giovane, Ferruccio, mezz’ala di fatica ai suoi tempi di calciatore (Fiorentina, Milan, Bologna). La guida della nazionale dal 1966 al 1974 gli diede notorietà, vittorie, tonfi e supplizi. Per tutti fu zio Uccio. Vinse un campionato europeo, fortunato a. Semifinale con l’Urss al San Paolo inchiodata sullo 0-0. L’arbitro tedesco con nove consonanti e due vocali, Tschenscher, disse: “Necessario scuotere”. Zio Uccio, che portava sempre a pelle la medaglietta della Madonna di Pompei (gliela aveva regalata la padrona di una trattoria fiorentina), quel giorno si affidò anche a san Gennaro. Il sorteggio avvenne nel ventre del San Paolo. Leggenda vuole che la ...

napolista : Valcareggi raccontato in tre flash: la monetina a Napoli, la staffetta e il gesto di Chinaglia La guida della nazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Valcareggi raccontato

ilnapolista

Valcareggi. La guida della nazionale dal 1966 al 1974 gli diede notorietà, vittorie, tonfi e supplizi. Per tutti fu zio Uccio.«Avevano appena liberato il presidente Garonzi dalla prigionia, purtroppo per il Verona segnai un gran gol e col Como vincemmo. Non... Scopri di più ...