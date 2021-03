Vaccino | Yameogo Vaticano | “Da Draghi stop a dosi per l’Africa | vergogna”

(Di martedì 2 marzo 2021) ROMA – “Una notizia scandalosa” e, di più, “una vergogna della quale informare subito Papa Francesco”: così all’agenzia Dire padre Janvier Yameogo, da anni voce del dicastero della Santa sede per le Comunicazioni sociali, su un “no” del primo ministro italiano Mario Draghi a donazioni di vaccini anti-Covid per l’Africa. Una posizione, questa del governo di Roma, della quale ha riferito il quotidiano parigino Le Monde dopo il Consiglio europeo del 25 e 26 febbraio. Secondo il giornale, durante il vertice Draghi ha ribadito il sostegno dell’Italia al meccanismo Covax per l’accesso globale ai vaccini ma si è poi opposto alla proposta di inviare subito a Paesi dell’Africa 13 milioni di dosi acquisite dall’Ue. La decisione, vista da Roma, sarebbe stata motivata da “problemi di credibilità” nei confronti dei cittadini europei.

