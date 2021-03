Vaccino Made in Italy più vicino. Nuovo incontro Giorgetti-Farmindustria (e Breton) (Di martedì 2 marzo 2021) Si terrà domani il secondo incontro tra il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e Farmindustria. Al centro del dibattito, i vaccini contro il Covid-19 e l’eventualità di produrli in Italia per velocizzare la campagna vaccinale nazionale. All’appuntamento prenderanno parte, secondo quanto riportato da Askanews, oltre al ministro il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, il direttore generale sempre di Farmindustria Enrica Giorgetti e il direttore del centro studi dell’Associazione delle imprese del farmaco Carlo Riccini. Saranno presenti, inoltre, il presidente dell’Aifa Giorgio Palù e il commissario per l’emergenza Paolo Figliuolo, giunto proprio ieri in sostituzione di Domenico Arcuri. COSA SI È DETTO AL PRIMO incontro In occasione del ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) Si terrà domani il secondotra il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo. Al centro del dibattito, i vaccini contro il Covid-19 e l’eventualità di produrli in Italia per velocizzare la campagna vaccinale nazionale. All’appuntamento prenderanno parte, secondo quanto riportato da Askanews, oltre al ministro il presidente diMassimo Scaccabarozzi, il direttore generale sempre diEnricae il direttore del centro studi dell’Associazione delle imprese del farmaco Carlo Riccini. Saranno presenti, inoltre, il presidente dell’Aifa Giorgio Palù e il commissario per l’emergenza Paolo Figliuolo, giunto proprio ieri in sostituzione di Domenico Arcuri. COSA SI È DETTO AL PRIMOIn occasione del ...

