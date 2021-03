Vaccino, i furbetti della prenotazione: doppio appuntamento per cederne uno ai parenti (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA L?allarme è scattato a Padova, dove hanno dovuto anche bloccare il sistema informatico che gestisce gli appuntamenti per le somministrazioni. Tra dosi non consegnate, poco personale... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA L?allarme è scattato a Padova, dove hanno dovuto anche bloccare il sistema informatico che gestisce gli appuntamenti per le somministrazioni. Tra dosi non consegnate, poco personale...

ondadimare004 : @valevalees @Giulia_B Dai su non gridiamo ai furbetti del vaccino che già stiamo messi sul litigioso andante?? l'ave… - benny_bove : RT @myrtamerlino: Dietro le categorie, ci sono le storie, le persone. È una vergogna sapere che Giovanna con una grave patologia deve aspet… - massimolegacoop : RT @myrtamerlino: Dietro le categorie, ci sono le storie, le persone. È una vergogna sapere che Giovanna con una grave patologia deve aspet… - Marc852835993 : RT @monica603277441: UN GIUDICE CHE TIRI FUORI I COGLIONI E SBATTA STI DELINQUENTI IN GALERA LO ABBIAMO O NO?Vaccino, 720mila dosi ai 'furb… - Carlo_Asterix : @sergiopillai In Sicilia i ragazzi hanno usato la DADx mesi e questo quaquaraqua' non puo' fare una seduta con i su… -