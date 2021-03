Vaccino Covid, Toti: in Liguria dal 9 marzo prenotazioni insegnanti dal medico di medicina generale (Di martedì 2 marzo 2021) “Oggi (ieri, ndr) sono 3435 i vaccini somministrati e 121.461 le dosi effettuate dall’inizio della campagna, 124.896 le dosi somministrate su 194.180 vaccini consegnati, pari al 64%". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) “Oggi (ieri, ndr) sono 3435 i vaccini somministrati e 121.461 le dosi effettuate dall’inizio della campagna, 124.896 le dosi somministrate su 194.180 vaccini consegnati, pari al 64%". L'articolo .

Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - petergomezblog : Covid, Galli su La7: “Il vero problema cruciale è che in questo momento in Europa non c’è il vaccino in quantità su… - evagiovannini : Intanto Orbán - si vaccina con Sinopharm, il vaccino cinese - apre allo Sputnik, senza aspettare il vagli dell’EMA… - CanIHaveHugs : Non sono mai stata così tanto arrabbiata fino ad oggi, ma ribeccarsi il Covid a distanza di due mesi fa davvero inc… - AlbertoGenovesi : @simonespetia Per essere incisivo sul Covid deve derogare alle regole Ema come ha fatto GB e Ungheria e iniziare l'… -