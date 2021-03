Vaccino Covid: l'Austria scarica la Ue e punta su Israele (Di martedì 2 marzo 2021) Kurz rilascia queste dichiarazion, riportate dal quotidiano Austriaco Merkur, poco prima di partire alla volta di Israele, dove giovedì incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu insieme al ... Leggi su quotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Kurz rilascia queste dichiarazion, riportate dal quotidianoco Merkur, poco prima di partire alla volta di, dove giovedì incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu insieme al ...

Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - petergomezblog : Covid, Galli su La7: “Il vero problema cruciale è che in questo momento in Europa non c’è il vaccino in quantità su… - evagiovannini : Intanto Orbán - si vaccina con Sinopharm, il vaccino cinese - apre allo Sputnik, senza aspettare il vagli dell’EMA… - GastoneMappini : RT @molumbe: Vaccino Pfizer Aggiornamento al 27 febbraio 2021 Segnalati 78.305 eventi avversi in Europa, di cui 63.897 nella fascia di età… - bctaty84 : RT @Lucrezi97533276: Ai privati 6euro per ogni vaccino fatto . Era questo il metodo Bertolaso , far entrare nella mangiatoia le cliniche pr… -