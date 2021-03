Vaccino Covid, Biden (Usa): tutto il personale scolastico abbia almeno la prima dose entro marzo (Di martedì 2 marzo 2021) "Tre settimane fa ho annunciato che avremmo avuto abbastanza vaccini per tutti gli americani entro la fine di luglio, oggi, con gli sforzi per potenziare la produzione, dico che ne avremo abbastanza per tutti gli americani entro la fine di maggio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) "Tre settimane fa ho annunciato che avremmo avuto abbastanza vaccini per tutti gli americanila fine di luglio, oggi, con gli sforzi per potenziare la produzione, dico che ne avremo abbastanza per tutti gli americanila fine di maggio". L'articolo .

VittorioSgarbi : Vaccino Sputnik: dalla Russia di Putin una lezione a tutta l’Europa e soprattutto ai suoi governanti. Diffidenza e… - Agenzia_Ansa : Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid hanno comunque diritto all'infortu… - SkyTG24 : Uk, ricoveri giù dell’80% negli over 80 con una dose di vaccino AstraZeneca o Pfizer - vincengiove : RT @Ste_Mazzu: Il “Metodo Lombardia” alla fin fine non è altro che l’eterno sistema liberista di far fallire il pubblico affinché venga inv… - cristia97265138 : RT @molumbe: Vaccino Pfizer Aggiornamento al 27 febbraio 2021 Segnalati 78.305 eventi avversi in Europa, di cui 63.897 nella fascia di età… -