Vaccino Covid, 167 mila dosi somministrate a docenti e Ata. I dati regione per regione. IN AGGIORNAMENTO (Di martedì 2 marzo 2021) Sono 4.354.008 le dosi di Vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, il 73,8% del totale di quelle consegnate (6.293.860, di cui 4.537.260 Pfizer/BioNTech, 244.600 Moderna e 1.512.000 Astrazeneca). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) Sono 4.354.008 ledicontro il-19 finorain Italia, il 73,8% del totale di quelle consegnate (6.293.860, di cui 4.537.260 Pfizer/BioNTech, 244.600 Moderna e 1.512.000 Astrazeneca). L'articolo .

