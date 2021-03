Vaccino, Austria e Danimarca puntano a Israele: “Non si può contare solo sull’Europa” (Di martedì 2 marzo 2021) Danimarca e Austria non vogliono più fare affidamento solo sull’Unione europea nella lotta contro il Coronavirus e si propongono di lavorare insieme a Israele per fare ricerca e produrre vaccini. Per questo, il cancelliere Austriaco Sebastian Kurz e il primo ministro danese Mette Frederiksen prevedono di incontrare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu giovedì prossimo. Lo riferisce il quotidiano Austriaco Merkur. “Dobbiamo prepararci a nuove mutazioni e non dobbiamo essere dipendenti solo dall’Ue nella produzione di vaccini di seconda generazione”, ha detto Kurz alla Bild sulla scelta di lavorare con Israele su ricerca e produzione dei vaccini, scelta condivisa dalla Danimarca. In estate, spiega, con le vaccinazioni saremo ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021)non vogliono più fare affidamentosull’Unione europea nella lotta contro il Coronavirus e si propongono di lavorare insieme aper fare ricerca e produrre vaccini. Per questo, il cancelliereco Sebastian Kurz e il primo ministro danese Mette Frederiksen prevedono di incontrare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu giovedì prossimo. Lo riferisce il quotidianoco Merkur. “Dobbiamo prepararci a nuove mutazioni e non dobbiamo essere dipendentidall’Ue nella produzione di vaccini di seconda generazione”, ha detto Kurz alla Bild sulla scelta di lavorare consu ricerca e produzione dei vaccini, scelta condivisa dalla. In estate, spiega, con le vaccinazioni saremo ...

