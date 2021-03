“Vacciniamo subito tutti i calciatori” | Bassetti spiazza tutti (Di martedì 2 marzo 2021) Il direttore dell’ospedale San Martino di Genova Bassetti suggerisce la strada dei vaccini per calciatori di serie A dopo il focolaio Torino Il direttore dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti ha rilasciato un’intervista a TuttoSport e si è espresso in favore dei vaccini per i calciatori di serie A. “Nel calcio, dopo il caso Questo articolo “Vacciniamo subito tutti i calciatori” Bassetti spiazza tutti è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 marzo 2021) Il direttore dell’ospedale San Martino di Genovasuggerisce la strada dei vaccini perdi serie A dopo il focolaio Torino Il direttore dell’ospedale San Martino di Genova Matteoha rilasciato un’intervista a TuttoSport e si è espresso in favore dei vaccini per idi serie A. “Nel calcio, dopo il caso Questo articolo “è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

_SiGonfiaLaRete : #SerieA, #Bassetti: “Caso #Torino? Vacciniamo tutti i calciatori, subito” - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: La soluzione del virologo Bassetti per finire il campionato: 'Vacciniamo tutti i giocatori, subito' - sportface2016 : #SerieA, la proposta di #Bassetti: 'Vacciniamo subito i giocatori con #Astrazeneca' - TuttoMercatoWeb : La soluzione del virologo Bassetti per finire il campionato: 'Vacciniamo tutti i giocatori, subito' - sportli26181512 : #Governance #Notizie La proposta di Bassetti: «Vacciniamo i calciatori come esempio»: Vaccinare tutti i giocatori,… -