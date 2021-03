Vaccini | Vienna scontenta della gestione Ue Von der Leyen | L' Ema sarà più veloce

(Di martedì 2 marzo 2021) Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz annuncia un cambio di rotta per quanto riguarda i. Austria, Danimarca e gli altri 'first mover' "in futuro non faranno più affidamento sull'Ue e, ...

Il tasso di positività tocca il 7,6% e la curva dell'epidemia è in risalita - Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz annuncia un cambio di rotta per quanto riguarda i. Austria, Danimarca e ...Così un portavoce della Commissione europea risponde alle domande sulla decisione di Austria e Danimarca di voler collaborare con Israele per idi seconda generazione. .L’Austria si accoda ai Paesi di Visegrád e sui vaccini guarda al di fuori dell’Unione europea. Prima del suo viaggio di giovedì in Israele, il Cancelliere Sebastian Kurz ha annunciato che Vienna, Cope ...VIENNA - La gestione dell'approvvigionamento dei vaccini anti Covid da parte dell'Unione Europea ha fatto discutere animatamente in molti Stati membri e ha portato persino la presidente della Commissi ...