Vaccini, tamponi e tracciamento: così Sorrento vuole salvare il turismo (Di martedì 2 marzo 2021) Luca Sablone Al via gli Stati generali. Il ministro Garavaglia: "Garantire massima sicurezza ai turisti". La città si prepara a ripartire: "Dall'estero si deve tornare a pensare all'Italia" Sono partiti gli Stati generali per promuovere il turismo locale e far ripartire l'economia: in questo modo Sorrento intende dare un impulso positivo in vista della stagione estiva, affidandosi alle bellezze della natura, alle tradizioni e alla storia del territorio. L'iniziativa - patrocinata da Regione Campania ed Enit, l'Agenzia nazionale del turismo - mira a conferire alla città un ottimo posizionamento culturale e turistico a livello nazionale e internazionale. In mattinata si è tenuto il primo appuntamento, moderato dal conduttore Gianluigi Nuzzi, alla presenza del sindaco Massimo Coppola, del ministro Massimo Garavaglia, del ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Luca Sablone Al via gli Stati generali. Il ministro Garavaglia: "Garantire massima sicurezza ai turisti". La città si prepara a ripartire: "Dall'estero si deve tornare a pensare all'Italia" Sono partiti gli Stati generali per promuovere illocale e far ripartire l'economia: in questo modointende dare un impulso positivo in vista della stagione estiva, affidandosi alle bellezze della natura, alle tradizioni e alla storia del territorio. L'iniziativa - patrocinata da Regione Campania ed Enit, l'Agenzia nazionale del- mira a conferire alla città un ottimo posizionamento culturale e turistico a livello nazionale e internazionale. In mattinata si è tenuto il primo appuntamento, moderato dal conduttore Gianluigi Nuzzi, alla presenza del sindaco Massimo Coppola, del ministro Massimo Garavaglia, del ...

