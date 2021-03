Vaccini, Tajani: 'Ue si muova anche con la Russia per lo Sputnik' (Di martedì 2 marzo 2021) 'L'Unione europea si muova sui Vaccini, e se serve per trovare un accordo, anche con i russi per lo Sputnik. Bisogna fare tutto quello che si può per la salute dei cittadini'. Lo ha detto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021) 'L'Unione europea sisui, e se serve per trovare un accordo,con i russi per lo. Bisogna fare tutto quello che si può per la salute dei cittadini'. Lo ha detto il ...

