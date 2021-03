Vaccini | l’ira di malati di cancro e trapiantati dimenticati da Zingaretti | Vergognatevi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 marzo 2021) Pere la sua giunta, ioncologici non sono evidentemente soggetti estremamente fragili, persone con patologie che le rendono particolarmente a rischio in caso di contagio da Covid-19 e, quindi, per inon sono stati inclusi nella prenotazione online. Le vaccinazioni anti-Covid per gli ‘estremamente fragili‘ partite oggi nel Lazio, infatti, per quanto possa sembrare incredibile, non includono la possibilità di prenotazione sul web per idi tumore. È solo l’ultimo vergognoso scivolone dinella Sanità, il vero tallone di Achille del Centrosinistra laziale. La Regione Lazio ha attivato tre modalità di reclutamento per somministrare i: attraverso le strutture dove sono in carico per le cure e le terapie, da subito; attraverso il medico di ...