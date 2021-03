Vaccini, l’Austria si ribella all’Ue: “Ci organizzeremo per conto nostro” (Di martedì 2 marzo 2021) Di fronte a un’Europa totalmente incapace di affrontare la crisi economica, costretta a ricorrere a passaporti sanitari e restrizioni per mettere il bavaglio ai cittadini e nascondere le proprie, gravi mancanze, c’è chi ha deciso di dire basta e alzare la voce. Non l’Italia di Draghi, ovviamente, la cui devozione a Bruxelles non è mai stata in discussione, ma i nostri vicini austriaci, che per bocca del cancelliere Sebastian Kurz hanno annunciato un drastico cambio di rotta per quanto riguarda il reperimento dei Vaccini anti-Covid. “l’Austria non farà più affidamento sull’Ue e, insieme a Israele, nei prossimi anni produrrà dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus, lavorando insieme alla ricerca di opzioni di trattamento” ha spiegato Kurz. Secondo il cancelliere, atteso nei prossimi giorni in Israele, “il ... Leggi su ilparagone (Di martedì 2 marzo 2021) Di fronte a un’Europa totalmente incapace di affrontare la crisi economica, costretta a ricorrere a passaporti sanitari e restrizioni per mettere il bavaglio ai cittadini e nascondere le proprie, gravi mancanze, c’è chi ha deciso di dire basta e alzare la voce. Non l’Italia di Draghi, ovviamente, la cui devozione a Bruxelles non è mai stata in discussione, ma i nostri vicini austriaci, che per bocca del cancelliere Sebastian Kurz hanno annunciato un drastico cambio di rotta per quanto riguarda il reperimento deianti-Covid. “non farà più affidamento sull’Ue e, insieme a Israele, nei prossimi anni produrrà dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus, lavorando insieme alla ricerca di opzioni di trattamento” ha spiegato Kurz. Secondo il cancelliere, atteso nei prossimi giorni in Israele, “il ...

Il cancelliere austriaco Kurz annuncia che l'Austria non si affiderà più all'UE per i vaccini poiché essa si è dimostrata incapace. Bomberone il cancelliere Kurz che afferma l'UE abbia fallito e d'ora in poi l'Austria svilupperà i propri vaccini. L'Austria rompe con l'Ue: non faremo più affidamento su Bruxelles. L'Austria si ribella sui vaccini. Kurz: 'Non faremo più affidamento sull'Ue'

