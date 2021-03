Vaccini, l’Austria si distacca dall’UE. Kurz: “Faremo da soli” (Di martedì 2 marzo 2021) l’Austria spacca l’Unione Europea sul fronte Vaccini. Il presidente Kurz annuncia: “Faremo da soli, l’EMA è troppo lenta, non Faremo affidamento su di loro” L’Unione Europea si spacca improvvisamente a causa della presa di posizione dell’Austria per quel che riguarda i Vaccini anti-Covid. Nella mattinata odierna il presidente Sebastian Kurz ha annunciato di volersi distaccare dall’UE sul piano vaccinale per seguire la propria strada, questo a causa dei forti rallentamenti dell’EMA (European Medicines Agency). Questa la dichiarazione del Cancelliere austriaco: “In futuro non Faremo affidamento all’Unione Europea. Nei prossimi mesi, insieme ad Israele, si produrranno dosi ... Leggi su zon (Di martedì 2 marzo 2021)spacca l’Unione Europea sul fronte. Il presidenteannuncia: “da, l’EMA è troppo lenta, nonaffidamento su di loro” L’Unione Europea si spacca improvvisamente a causa della presa di posizione delper quel che riguarda ianti-Covid. Nella mattinata odierna il presidente Sebastianha annunciato di volersiresul piano vaccinale per seguire la propria strada, questo a causa dei forti rallentamenti dell’EMA (European Medicines Agency). Questa la dichiarazione del Cancelliere austriaco: “In futuro nonaffidamento all’Unione Europea. Nei prossimi mesi, insieme ad Israele, si produrranno dosi ...

ShooterHatesYou : Bomberone il cancelliere Kurz che afferma l'UE abbia fallito e d'ora in poi l'Austria svilupperà i propri vaccini c… - MediasetTgcom24 : Vaccini, l'Austria rompe con l'Ue: non faremo più affidamento su Bruxelles #vaccini - HuffPostItalia : L'Austria si ribella sui vaccini. Kurz: 'Non faremo più affidamento sull'Ue' - luigilevantaci : @SkyTG24 Andate a comprarli i vaccini come sta' facendo l'Austria altrimenti non se ne esce - ffvorax : RT @ShooterHatesYou: Bomberone il cancelliere Kurz che afferma l'UE abbia fallito e d'ora in poi l'Austria svilupperà i propri vaccini con… -

